Подпольщики рассказали о тактике авиации ВСУ для сохранения самолетов

Командование боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) поднимает оставшиеся на вооружении истребители в небо для защиты от баллистических ракет и ударных беспилотников российской армии. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги», — сообщил Лебедев.

По словам координатора подполья, данная тактика замечена бойцами подполья на авиабазе в Вознесенске Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и на аэродроме Конатово Кировоградской области.

Лебедев также предоставил видео, на котором запечатлен украинский истребитель в полном наборе вооружения, который летает вокруг собственного аэродрома.

До этого подпольщики подтвердили поражение HIMARS ВСУ, наносивших удар по Крыму — в том числе по пляжу в Учкуевке под Севастополем.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили украинский цех по производству беспилотников.