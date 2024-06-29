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Подпольщики рассказали о тактике авиации ВСУ для сохранения самолетов

Координатор подполья: ВСУ поднимают истребители в небо для защиты от ударов РФ

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Alexander Ermochenko/AP

Командование боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) поднимает оставшиеся на вооружении истребители в небо для защиты от баллистических ракет и ударных беспилотников российской армии. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги», — сообщил Лебедев.

По словам координатора подполья, данная тактика замечена бойцами подполья на авиабазе в Вознесенске Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и на аэродроме Конатово Кировоградской области.

Лебедев также предоставил видео, на котором запечатлен украинский истребитель в полном наборе вооружения, который летает вокруг собственного аэродрома.

До этого подпольщики подтвердили поражение HIMARS ВСУ, наносивших удар по Крыму — в том числе по пляжу в Учкуевке под Севастополем.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили украинский цех по производству беспилотников.

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