Таганский районный суд Москвы признал побегом участие в СВО

Таганский районный суд Москвы признал побегом отправку в зону СВО фигуранта уголовного дела бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп» Андрея Кочанова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, процесс над Кочановым и еще девятью фигурантами уголовного дела длится уже более года. Кочанов находился под домашних арестом, но проигнорировал очередное заседание суда.

Его представители сообщили, что фигурант уехал в Ростов-на-Дону, где намерен заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО.

Суд посчитал эти доводы неубедительными и постановил отправить Кочанова в СИЗО.

Согласно законодательству РФ, заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО могут только подследственные или уже осужденные.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.