США заявили о намерении продолжить патрулировать международные воды в Черном море

США продолжат патрулировать международные воды в Черном море, несмотря на заявления российского Минобороны. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

«Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законами», — подчеркнула она.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать меры против полетов дронов США над Черным морем.

В МО РФ подчеркнули, что фиксируют возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над акваторией Черного моря. Дроны ведут разведку и дают целеуказания высокоточному западному оружию для нанесения ударов по российским объектам. Отмечается, что полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее полковник Ходаренок предложил сбивать ракетами американские БПЛА на Черным морем.