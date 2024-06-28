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В Белгородской области второй раз за день объявлена ракетная опасность

Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность

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Таисия Лисковец/РИА Новости

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность», — написал губернатор.

Гладков призвал мирных жителей по возможности спуститься в подвал. Там следует оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Корреспондент ТАСС также сообщил, что в Белгороде слышны звуки взрывов. Кроме того, в небе видны результаты работы систем противовоздушной обороны.

Незадолго до этого Гладков рассказал, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины атаковали город Белгород. В результате атаки одного Дрона пострадал мужчина — у него открытая рана бедра, пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, губернатор сообщил об обстреле со стороны украинской армии трех населенных пунктов в Белгородской области.

Ранее в Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность.

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