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Путин высказался об американских ракетах на Филиппинах

Путин выразил сомнения в вывозе ракет США малой и средней дальности с Филиппин

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Adrian Portugal/Reuters

Президент России Владимир Путин выразил сомнения в вывозе ракет США малой и средней дальности с Филиппин после военных учений в Юго-Восточной Азии. Слова президента приводит РИА Новости.

«Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», — заявил глава государства.

Отмечается, что до этого американские ракеты малой и средней дальности были задействованы в ходе военных учений в Дании.

16 июня ВМС США, Канады, Японии и Филиппин провели учения в Тихом океане. В учениях были задействованы японский и американский эсминцы.

США вышли из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД) в 2019 году. В ответ Россия также вышла из договора.

20 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства ядерного сдерживания, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении (то есть США).

Ранее Шойгу доложил Путину об учебном массированном ядерном ударе.

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