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ВСУ атаковали две электроподстанции в Запорожской области

Рогов: ВСУ нанесли удары по двум электроподстанциям в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум электроподстанциям в Запорожской области. Об этом написал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Первая атака, по словам Рогова, пришлась по подстанции, питающей Токмакский муниципальный округ, в результате на объекте произошла утечка масла.

«Полностью обесточены 11 сел, это около двух тысяч абонентов. Сохраняется угроза повторных ударов», – говорится в сообщении.

Позже ВСУ обстреляли подстанцию в Каменско-Днепровском муниципальном округе. Сейчас специалисты занимаются ремонтными работами. По информации энергетиков, без электричества остаются 1522 абонента.

«Работают аварийные бригады, проводятся временные переключения», – подчеркнул Рогов.

Также сегодня ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии город Пологи в Запорожской области. В результате разрушен дом, жертв среди населения нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали чаще применять беспилотники в Запорожской области.

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