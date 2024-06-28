Опубликованы кадры уничтожения пусковой установки М270 А1 MLRS

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения в зоне спецоперации пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS, а также автомобиля сопровождения и грузовых автомобилей с боекомплектом.

Отмечается, что российские военные обнаружили позицию пусковой установки с помощью беспилотника. В населенном пункте Шевченково был обнаружен ангар, где находились специалисты, обслуживавшие технику, а также грузовые авто с боекомплектом.

После выявления позиции «Искандер-М» нанес ракетный удар по ангару. Зафиксировано уничтожение цели и повторная детонация.

До этого сообщалось, что операторы FPV-дронов отряда «Буревестник» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» уничтожили украинскую БМП CV-90 шведского производства в районе Артемовска Донецкой Народной Республики (ДНР). Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что в зоне спецоперации российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины и 689 беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украина хочет ввести бесполетную зону на западе страны.