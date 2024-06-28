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В Германии предотвратили поджог военного арсенала

Bild: бойцов бундесвера задержали за хищение оружия и план поджога арсенала

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Shutterstock

Четырех бойцов бундесвера (ВС Германии) задержали за хищение оружия с трех баз и планы по поджогу военного арсенала. Об этом сообщает издание Bild.

Возраст задержанных — от 22 до 28 лет. Один из них — сын миллионера. Ущерб от их действий оценивается в €115 тыс.

По версии следствия, в 2021 году они похитили крупные объемы военного снаряжения в Эккернферде, в том числе куртки для защиты от холода, реплики пистолета Bluegun G36, специальные шлемы и другую амуницию. Затем они попытались ограбить военный арсенал НАТО в городе Альт-Дувенштедт и украли военные радиоприемники, компасы и бинокли. Чтобы замести следы преступления, они намеревались поджечь склад на военно-морской базе в Эккернферде.

Согласно предварительным данным, с похищенным оборудованием они планировали поехать на Украину, чтобы сражаться против ВС РФ. Сейчас задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Германии рассказали о нехватке оснащения для армии.

Ранее в Германии рассказали о планах увеличить численность бундесвера.

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