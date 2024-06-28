Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какую боевую машину ВСУ уничтожили ВС РФ под Артемовском

Бойцы отряда «Буревестник» уничтожили шведскую БМП CV-90 под Артемовском

close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Операторы FPV-дронов отряда «Буревестник» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» уничтожили украинскую БМП CV-90 шведского производства в районе Артемовска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил замполит отряда с позывным Искандер.

«Мы поражали и автотранспорт, это были бронированные автомобили натовского производства, это были бронетранспортеры, в том числе один из них шведского производства CV-90», — рассказал военнослужащий.

Искандер добавил, что на сегодняшний день эта БМП является лучшим бронетранспортером в мире, который способен модифицироваться в танк.

В качестве примера солдат привел стоимость танка «Абрамс», которая в настоящее время составляет порядка 8,5 миллиона долларов. При этом стоимость уничтоженного CV-90 — свыше 10 миллионов долларов.

Искандер отметил, что подразделение сформировано не так давно и активную работу начало с марта. «Буревестник» специализируется на выполнении задач с помощью беспилотных летательных аппаратов, это в первую очередь поражение противника ударными дронами, а также разведка.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что в зоне спецоперации российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины и 689 беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украина хочет ввести бесполетную зону на западе страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами