Стало известно, какую боевую машину ВСУ уничтожили ВС РФ под Артемовском

Операторы FPV-дронов отряда «Буревестник» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» уничтожили украинскую БМП CV-90 шведского производства в районе Артемовска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил замполит отряда с позывным Искандер.

«Мы поражали и автотранспорт, это были бронированные автомобили натовского производства, это были бронетранспортеры, в том числе один из них шведского производства CV-90», — рассказал военнослужащий.

Искандер добавил, что на сегодняшний день эта БМП является лучшим бронетранспортером в мире, который способен модифицироваться в танк.

В качестве примера солдат привел стоимость танка «Абрамс», которая в настоящее время составляет порядка 8,5 миллиона долларов. При этом стоимость уничтоженного CV-90 — свыше 10 миллионов долларов.

Искандер отметил, что подразделение сформировано не так давно и активную работу начало с марта. «Буревестник» специализируется на выполнении задач с помощью беспилотных летательных аппаратов, это в первую очередь поражение противника ударными дронами, а также разведка.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что в зоне спецоперации российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины и 689 беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украина хочет ввести бесполетную зону на западе страны.