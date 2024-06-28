«Ростех» показал пистолет-пулемет в образе росомахи

Государственная корпорация «Ростех» в своем Telegram-канале показала пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи.

«ПП-2000 – свирепая карманная росомаха для решения спецзадач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПП-2000 был разработан холдингом «Высокоточные комплексы» для специальных подразделений. Подчеркивается, что этот пистолет-пулемет выдержал отстрел более 400 патронов подряд и сохранил боеспособность.

В августе прошлого года «Ростех» представил изображения современной российской военной техники в виде механизированных монстров. В частности, истребитель Су-57 был изображен в виде робота-сокола, ЗРК «Панцирь» в виде механического носорога, танк Т-90 в виде медведя-трансформера, дрон «Ланцет» — в виде робота-осы, огнеметная система «Солнцепек» — в виде железного Змея Горыныча.

Ранее сообщалось, что в России заработала система обнаружения самых сложных воздушных целей.