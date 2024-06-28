Группировка войск «Днепр» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) за неделю поразила до 740 солдат и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что ВСУ также потеряли две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства. Также уничтожено восемь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и шесть полевых складов боеприпасов.

До этого Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» за неделю уничтожили до 2950 военнослужащих и три танка ВСУ.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» за неделю улучшили свои позиции, а также уничтожили живую силу и технику двух бригад Вооруженных сил Украины, трех соединений теробороны и двух бригад нацгвардии.

Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли за неделю свыше 3,2 тысячи военных в зоне ответственности группировки «Запад» российской армии.

Ранее сообщалось, что Украина хочет ввести бесполетную зону на западе страны.