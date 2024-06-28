Группировка войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) России за неделю нанесла поражение живой силе и технике украинской армии. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Российские подразделения уничтожили до 4410 украинских военнослужащих, два танка, восемь бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства Соединенных Штатов.

До этого в Минобороны сообщили, что группировка войск «Север» в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ. Потери украинской армии составили до 1560 военнослужащих.

28 июня генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о напряженной ситуации в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).

До этого российские военные группировки войск «Север» поразили живую силу и технику четырех бригад Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Ранее армия России атаковала «Кинжалами» украинские аэродромы.