Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка войск «Юг» поразила более 4 тысяч солдат ВСУ

Минобороны: группировка войск «Юг» за неделю ликвидировала до 4410 солдат ВСУ

close
100%
Reuters

Группировка войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) России за неделю нанесла поражение живой силе и технике украинской армии. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Российские подразделения уничтожили до 4410 украинских военнослужащих, два танка, восемь бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства Соединенных Штатов.

До этого в Минобороны сообщили, что группировка войск «Север» в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ. Потери украинской армии составили до 1560 военнослужащих.

28 июня генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о напряженной ситуации в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).

До этого российские военные группировки войск «Север» поразили живую силу и технику четырех бригад Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Ранее армия России атаковала «Кинжалами» украинские аэродромы.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами