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В Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских БПЛА над территорией РФ

Минобороны: два беспилотника сбиты над территорией Белгородской области

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа объектов на территории России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дежурными средствами ПВО два украинских дрона были уничтожены над территорией Белгородской области.

Кроме того, в Белгородской области три населенных пункта подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ходе украинской атаки на окраине города Шебекино от прилета боеприпаса на территории промышленного предприятия пострадали административное здание, а также спецтехника и легковой автомобиль. Из мирных жителей во время обстрела никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что за ночь над российскими регионами перехвачены 25 беспилотников ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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