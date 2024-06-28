В Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских БПЛА над территорией РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа объектов на территории России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дежурными средствами ПВО два украинских дрона были уничтожены над территорией Белгородской области.

Кроме того, в Белгородской области три населенных пункта подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ходе украинской атаки на окраине города Шебекино от прилета боеприпаса на территории промышленного предприятия пострадали административное здание, а также спецтехника и легковой автомобиль. Из мирных жителей во время обстрела никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что за ночь над российскими регионами перехвачены 25 беспилотников ВСУ.