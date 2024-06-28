Финские власти передадут Киеву вооружения суммарной стоимостью порядка €159 млн, такое решение принял президент страны Александр Стубб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минобороны Финляндии.

Отмечается, что общее количество поставок с начала СВО вместе с текущей составит 24. Суммарная стоимость всех поставок оценивается в €2,2 млрд. При этом, что входит в 24-й пакет помощи — не уточняется.

Помимо этого, финское минобороны заявило, что Финляндия присоединилась к инициативе Чехии по закупке снарядов для Киева, а также решила вместе с Германией, Италией и Польшей стать частью бронетанковой коалиции.

26 июня министр обороны Финляндии Аннти Хяккянен сообщил, что подготовка солдат ВСУ финскими инструкторами ведется в том числе и на территории страны.

По словам Хяккянена, около 20 финских инструкторов приняли участие в обучении украинских военных в Великобритании. Министр уточнил, что учебные мероприятия проходили в рамках британской миссии Interflex.

Кроме того, уточнил глава финского оборонного ведомства, порядка 50 инструкторов были задействованы в миссии Евросоюза по подготовке украинских войск (EUMAM).

Ранее в Совбезе РФ объяснили планами уничтожения славян поддержку Финляндией Киева.