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Польша не будет обучать военных ВСУ на Украине

В МО Польши заявили, что страна не будет обучать военнослужащих ВСУ на Украине

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Andriy Andriyenko/AP

Польский вице- премьер и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти страны будут обучать украинских военных на территории своего государства, но не намерены направлять своих инструкторов на Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции Polskie Radio.

«В этом плане ничего не изменится. Я знаю, что некоторые государства хотели отправить на Украину миссию по подготовке военных. <...> Моя позиция такова: мы подготовили уже более 20 тыс. украинских солдат в Польше. Все идет хорошо и мы будем это продолжать», — заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, по итогам саммита НАТО в Вашингтоне альянс намерен взять на себя больше обязательств по помощи для Украины.

До этого политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак прокомментировал заявления о риске краха Польши из-за Украины и проамериканского курса. Эксперт подчеркнул, что Москва не угрожает Варшаве, однако общие действия Запада могут привести к мировому конфликту. Он добавил, что Польша, поставляя оружие Киеву, отправляя наемников в помощь ВСУ, сама принимает участие в боевых действиях.

Ранее страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией.

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