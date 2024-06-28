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Судебные приставы отчитались о переданном в Минобороны РФ имуществе

ТАСС: приставы передали Минобороны 190 тыс. единиц конфискованного имущества

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Судебные приставы передали Минобороны России более 190 тыс. единиц конфискованного у правонарушителей имущества. Об этом в интервью ТАСС заявил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

По его словам, в числе переданного имущества были лодки, машины, строительная техника, компьютерная техника, древесина, табачная продукция и другое.

Он пояснил, что имущество изымали по решениям судов. Например, конфисковывали транспортные средства, которые использовали для преступлений или при административных правонарушениях: нарушение правил охоты, вождение автомобиля в нетрезвом виде и другие.

Также Аристов рассказывал, что за полтора минувших года в доход российского государства было изъято более трех тысяч квартир и домов, законность приобретения которых не смогли подтвердить госслужащие. Так, за 2023 год и пять месяцев 2024 года на основании судебных исполнительных листов приставы изъяли 3,3 тысячи квартир и домов, 115 транспортных средств и 427 предметов роскоши (дорогие часы, ручки, монеты, картины, ценные бумаги), а также множество ценных бумаг. Все они были приобретены чиновниками на доходы, законность которых не подтверждена.

Ранее сообщалось, что судебные приставы поймали должника благодаря его увлечению японскими шахматами.

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