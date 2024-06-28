В Севастополе начались учения Черноморского флота

Военнослужащие Черноморского флота ВМФ начали учения в районе Камышовой бухты в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, учения представляют из себя тренировку со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Продлятся учения до 12:00 мск.

До этого сообщалось, что в Севастополе после теракта, совершенного ВСУ 23 июня, установят около 600 новых модульных укрытий. Первые конструкции появятся в течение 40 дней. Жители города такое решение властей всецело поддержали.

Помимо этого, в Севастополе будет усилена группировка сил противовоздушной обороны (ПВО). В то же время на пляжах и в транспорте Севастополя появятся наборы для оказания первой помощи.

Ранее глава МВД потребовал от ООН реакции на удар по мирным жителям в Севастополе.