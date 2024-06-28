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ВС РФ поразили позиции боевиков «Кракена» в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по позициям бойцов «Кракена» под Николаевом

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские войска ударили по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и поразили место дислокации боевиков спецподразделения «Кракен». Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«В половине четвертого утра был нанесен множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды «Кракен» возле населенного пункта Галициново. Сопротивление сообщает о не менее семи прилетах», — рассказал подпольщик.

По его словам, последствия удара в настоящее время выясняются. При этом Лебедев добавил, что в сторону Галициново выдвинулись бригады медиков, которых подняли «как по тревоге».

До этого пленный боец ВСУ Кирилл Доценко рассказал, что члены украинского националистического формирования «Кракен» после активизации боевых действий в Харьковской области эвакуировали из региона только своих военных.

Ранее ВС РФ атаковали «Кинжалами» украинские аэродромы.

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