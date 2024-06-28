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В Брянске украинский беспилотник повредил административное здание

Богомаз: дрон ВСУ повредил крышу административного здания в Брянске

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника город Брянск. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его данным, летательный аппарат удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако упавший беспилотник задел административное здание, из-за чего частично повредилась крыша. Тем не менее среди людей никто не пострадал.

Этим же утром губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в Мичуринском районе. По его словам, прилет беспилотника на предприятие произошел приблизительно в 4:35 мск. В результате этого образовалось небольшое возгорание, в текущий момент пожар локализован, жертв нет.

Егоров добавил, что в тушении задействованы силы пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарных расчетов, которые оперативно прибыли на место произошедшего.

Ранее Украина создала новый беспилотник.

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