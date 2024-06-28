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Трамп назвал Байдена «слабым палестинцем»

Трамп заявил, что Байден слабо поддерживает Израиль и ЦАХАЛ

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Mike Blake/Reuters

Экс-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал президента Джо Байдена «слабым палестинцем» и обвинил в слабой поддержке Израиля в конфликте с ХАМАС. Трансляцию дебатов двух политиков ведет телеканал CNN.

«Он стал как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб», — заявил Трамп.

По мнению экс-президента США, Израилю должно быть позволено «довести дело до конца» в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

До этого портал Axios со ссылкой на должностные лица в американском правительстве сообщил, что Соединенные Штаты вскоре возобновят приостановленные поставки бомб и ракет в Израиль.

Уточняется, что речь идет о стандартных авиационных бомбах калибра 500 фунтов (около 227 кг). Причиной остановки поставок называется операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге палестинского анклава.

Ранее россияне призвали власти Израиля к немедленной сделке с ХАМАС.

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