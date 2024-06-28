Российские операторы дронов отличились на Харьковском направлении

Операторы FPV-дронов российской армии уничтожили скрытые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Накануне военнослужащие группировки применили несколько боевых беспилотников по замаскированным позициям ВСУ в Харьковской области. Благодаря высокому профессионализму операторов БПЛА группировки войск «Север» ударами FPV-дронов удалось уничтожить блиндажи на взводном опорном пункте», — заявили в Минобороны.

По данным российских военных, потери ВСУ в ходе этой атаки составили до 15 солдат. В Минобороны добавили, что в рамках группировки войск «Север» действуют маневренные группы операторов беспилотников, что повышает боевую эффективность этого вида оружия.

До этого российские войска нанесли удар по административному зданию неподалеку от города Купянска в Харьковской области, уничтожив до сотни бойцов ВСУ.

Информацию об успешном попадании сообщили местные подпольщики.

Ранее Вооруженные силы России ударили по расположению батальона ВСУ в поселке Весняное.