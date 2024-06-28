Над Смоленской областью работают системы ПВО

Над Смоленской областью в результате эффективной работы сил противовоздушной обороны российской армии сбиты девять украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Анохин.

«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — заявил Анохин.

Губернатор обратился к жителям Смоленской области, проживающим в районе падения обломков беспилотников, с предупреждением о том, что снимать работу ПВО российской армии запрещено. Также Анохин призвал местных сохранять спокойствие — на месте уже работают экстренные службы.

До этого Вооруженные силы России уничтожили над Брянской областью три украинских беспилотника, не допустив пострадавших среди мирного населения.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.