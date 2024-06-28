В Севастополе будет усилена группировка ПВО

В Севастополе будет усилена группировка сил противовоздушной обороны (ПВО), которая прикрывает от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) город и окрестности. Об этом заявил в эфире телеканала »СТВ» губернатор города Михаил Развожаев.

«Под контролем нашего Верховного главнокомандующего идет очень серьезная работа для того, чтобы усилить — она и так уже неоднократно усиливалась — защиту Севастополя и всего полуострова (...) ПВО будет усиливать работу. Понятно, что будут приниматься и другие меры», — заявил Развожаев.

Глава города добавил, что российские войска, обороняющие город от обстрелов ВСУ, смогли решить сложную задачу — выделить угрозу баллистических ракет в отдельный сигнал. Он будет подаваться, по словам Развожаева, немедленно, так как время подлета ракет значительно меньше, чем у БПЛА.

Сигнал будет подаваться в том числе по громкоговорителям, и его смысл состоит в том, что жители города будут обязаны перейти в укрытие или безопасное место в течение двух минут.

До этого губернатор города Михаил Развожаев заявил, что на пляжах и в транспорте Севастополя появятся наборы для оказания первой помощи.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Число пострадавших при атаке, по последним данным, возросло до 155.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.