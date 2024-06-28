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Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ

«Известия»: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении

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AFLO/Global Look Press

Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Видео ликвидации произведенной в США системы опубликовали «Известия».

Кадры уничтожения американской техники сняли на разведывательный беспилотник. Обнаружив среди позиций ВСУ HIMARS, оператор дрона передал координаты в командный центр, после чего РСЗО уничтожили бойцы расчета Новотроицкого батальона беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».

27 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по расчету РСЗО HIMARS, который наносил удары по Крымскому полуострову из Николаевской области Украины.

До этого министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила три украинские пусковые установки РСЗО HIMARS.

Ранее на Украине пожаловались на проблемы с вооружением и изношенным оружием.

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