СМИ сообщили о переброске военных США к Израилю и Ливану

Министерство обороны США начало переброску войск ближе к границе между Израилем и Ливаном с целью готовности к возможной эвакуации американских граждан из Ливана в случае усиливающегося конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Эту информацию распространила телекомпания NBC, ссылаясь на свои источники.

По данным источников, Вашингтон все более опасается возможности наступательной операции Израиля против Ливана в ближайшие недели.

Отмечается, что десантный корабль ВМС США USS Wasp и 24-й экспедиционный отряд морской пехоты были переброшены в Средиземное море в среду. Там также находится американский десантный корабль-док Oak Hill. Кроме того, США ведут переговоры со своими союзниками о совместной координации процесса эвакуации в случае необходимости.

В середине июня израильская армия утвердила оперативный план наступления в Ливане. После операции против радикального движения ХАМАС в секторе Газа Израиль планирует нанести удар также по «Хезболле», которая, подобно ХАМАС, активно атакует территорию Израиля из северных районов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век».