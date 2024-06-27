Претендент на пост премьера Франции сделал заявление об отправке войск на Украину

Председатель французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что войска Франции не будут отправлены на Украину в случае назначения его премьер-министром. Соответствующее заявление он сделал во время теледебатов на канале France 2.

«Если завтра я займу пост премьер-министра, французские солдаты не будут направлены на территорию Украины», — сказал политик.

Он отметил, что отправка войск сделала бы его страну стороной конфликта.

Глава «Национального объединения» также утверждает, что многие европейские страны выступают против этого.

«Во множестве европейских стран не хотят, чтобы их солдаты были отправлены на Украину», — заявил он.

19 июня Барделла выступил за продолжение поставок Украине боеприпасов, необходимых ей для обороны, но высказался против передачи оружия, которое может привести к эскалации конфликта.

До этого глава первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что в случае отправки французских войск на территорию Украины ответ РФ будет лежать не только в политической плоскости.

Ранее эксперт раскрыл возможный сценарий ввода войск НАТО на Украину.