В Боливии взяли под арест военных, участвовавших в попытке госпереворота

Правоохранительные органы Боливии арестовали по меньшей мере десять военнослужащих, причастных к организации попытки государственного переворота в республике. Об этом заявил министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо дель Карпьо, его цитирует газета El Deber.

«Арестованы около десяти военных, участвовавших в заговоре с целью свергнуть демократически избранное правительство», — сказал он.

До этого министр юстиции Боливии Иван Лима Магне заявил, что генералу Хуану Хосе Суниге, который возглавил попытку госпереворота в стране, может грозить до 20 лет тюрьмы за преступление против демократии.

26 июня в Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан. По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения.

Ранее Боливия заявила о планах вступить в БРИКС.