В Госдуме раскрыли подробности участия мигрантов в СВО

Получившие российское гражданство мигранты не поступают на службу в какие-то отдельные соединения, а вливаются в уже существующие. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Красов в интервью «Ленте.ру».

«Их не отправляют в какие-то обособленные подразделения. А как и каждый гражданин, который прошел подготовку, заключил контракт на прохождение военной службы, они вливаются в уже существующие подразделения, ведущие боевые действия», — сказал парламентарий, отметив, что после зачисления в подразделение условия службы зависят уже от личных качеств человека.

Красов добавил, что если гражданин решил связать свою жизнь и судьбу с Россией, он будет выполнять боевые задачи на том же уровне, что получившие гражданство по праву рождения.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об отправке в зону спецоперации около 10 тыс. мигрантов с гражданством РФ. При этом было выявлено 30 тыс. иностранных граждан с российским паспортом, которые уклонились от обязанности встать на военный учет.

Ранее стало известно, что в России в разы выросло число подлежащих выдворению мигрантов.