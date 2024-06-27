ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, Грайворон был атакован двумя дронами, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения плеча и предплечья. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Также сообщается о прилете по проезжей части, в результате которого были выбиты окна в здании, принадлежащем коммерческому предприятию. В Березовке атака дрона повредила кровлю частного дома.

До этого в Шебекино в результате атаки ВСУ произошло возгорание на промпредприятии.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее в результате атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина.