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Финляндия закупит два самолета наблюдения Bombardier

Финляндия намерена закупить два самолета наблюдения Bombardier

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Wikimedia

Финская пограничная охрана намерена закупить два самолета для наблюдения у канадской компании Bombardier, которые обладают американским оборудованием Sierra Nevada. Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок службы самолетов наблюдения Dornier 228 финской пограничной службы подходит к концу. На смену им придут два новых многоцелевых самолета, поставщик которых уже выбран. Самолеты будет производить канадская Bombardier, а системная интеграция будет осуществляться американской Sierra Nevada Corporation», — следует из сообщения.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки направит Москве ноту из-за подозрений в нарушении воздушного пространства Финляндии российскими самолетами. По словам министра, вопрос является серьезным, и относятся к нему соответствующе.

Также финская сторона сообщила, что подозревает в нарушении своих воздушных границ российский самолет. В Финляндии добавили, что он был в воздушном пространстве страны порядка двух минут. Финский МИД запросил разъяснения по подозрению в нарушении воздушного пространства у посольства РФ.

Ранее сообщалось, что финские истребители примкнули к миссии НАТО по патрулированию неба.

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