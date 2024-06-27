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В первую партию поставок Украине по чешской инициативе вошли снаряды калибра 155 мм

Reuters: в партию поставок Киеву по чешской инициативе вошли снаряды 155 мм

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Десятки тысяч снарядов калибра 155 мм вошли в первую партию поставок Украине по «чешской инициативе», средства выделила Германия. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает ТАСС.

Министр уточнила, что их уже доставили на Украину.

«Это десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм, поставку которых профинансировала Германия», — сказала она.

До этого глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что на Украину уже прибывают боеприпасы, закупленные в третьих странах в рамках инициативы Праги по военной поддержке Киева. Он отмечал, что в инициативе участвуют 20 государств, пять из которых уже перечислили деньги, и теперь Прага занимается заключением необходимых соглашений и покупкой боеприпасов из разных стран, которые затем отправляются на Украину.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что десятки тысяч боеприпасов будут поставляться на Украину ежемесячно в рамках чешской инициативы. Ожидается, что до конца этого года ВСУ получат сотни тысяч снарядов.

Ранее Фиала заявлял, что его страна оказывает военную помощь Украине, потому что боится повторения Пражской весны.

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