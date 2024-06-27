В Шебекино в результате атаки ВСУ произошло возгорание на промпредприятии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после атаки ВСУ в городе Шебекино начался пожар на промышленном предприятии. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения линии электропередачи, без света частично остаются жители города Шебекино», — поделился глава региона.

Он добавил, что в поселке Шамино под атаку ВСУ попал грузовой автомобиль. Предварительно, пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

До этого Гладков сообщал, что в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявляли ракетную опасность. Глава региона призывал жителей оставаться в укрытиях до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

27 июня примерно в 10:53 часов мск в Белгороде и Белгородской области уже объявлялась ракетная опасность. В 11:00 она была отменена.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.