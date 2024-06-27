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Опубликованы кадры уничтожения позиций солдат ВСУ под Белогоровкой

Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций солдат ВСУ под Белогоровкой

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения позиций военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогоровки в ЛНР с помощью ударных беспилотников. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки войск «с ювелирной точностью» уничтожили разведанные позиции ВСУ — блиндажи, огневые точки и военнослужащих.

20 мая Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками Белогоровки в Северодонецком районе ЛНР.

В ведомстве сообщали, что во взятии населенного пункта принимали участие военные подразделения «Южной» группировки армии РФ. Там же российские солдаты заняли более выгодные рубежи и уничтожили несколько гаубиц.

Белогоровка находится в 10 километрах от Лисичанска в Луганской народной республике.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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