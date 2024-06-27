Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбили 62 беспилотника ВСУ

Российские военные сбили 62 беспилотника ВСУ и снаряды Patriot и HIMARS

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли за сутки сбить 62 беспилотника, четыре ракеты PATRIOT и два снаряда РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что группировкой войск «Днепр» были уничтожены три склада боеприпасов украинской армии, нанесено поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ уточнили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 37-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны в районах Каменского, Нестерянки в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области.

Также начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что документы, которые удалось заполучить российским военным в ходе проведения специальной военной операции на Украине, подтвердили интерес Киева к оружию массового поражения. Об этом во время брифинга по военно-биологической деятельности США и Украины заявил.

Ранее ВСУ обвинили в использовании фосфорных боеприпасов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами