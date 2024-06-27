Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли за сутки сбить 62 беспилотника, четыре ракеты PATRIOT и два снаряда РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что группировкой войск «Днепр» были уничтожены три склада боеприпасов украинской армии, нанесено поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ уточнили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 37-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны в районах Каменского, Нестерянки в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области.

Также начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что документы, которые удалось заполучить российским военным в ходе проведения специальной военной операции на Украине, подтвердили интерес Киева к оружию массового поражения. Об этом во время брифинга по военно-биологической деятельности США и Украины заявил.

Ранее ВСУ обвинили в использовании фосфорных боеприпасов.