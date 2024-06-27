У берегов Йемена обстреляли торговое судно

У берегов йеменского порта Ходейда в Красном море подвергся атаке торговый корабль. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами безопасности на морях.

По данным предприятия, ему поступил сигнал о нападении от судна. Экипаж сообщил, что в корабль попал снаряд в 155 км от порта Ходейда. Информации о повреждениях и пострадавших нет. Отмечается, что судно направлялось в аравийский город Эд-Даммам.

24 июня йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии. Судно продолжило движение, несмотря на повреждения.

В ответ на угрозы хуситов, связанные с обострением конфликта в Газе, движение «Ансар Аллах» объявило о намерении обстреливать территорию Израиля и блокировать проход судам через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до окончания операции в палестинском анклаве. С начала ноября прошлого года хуситы атаковали множество гражданских судов в регионе Красного моря и Аденском заливе.

Ранее сообщалось о первом применении гиперзвуковой ракеты хуситами.