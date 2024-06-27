На Украине неизвестные подожгли машину военного

В Каменском Днепропетровской области вечером 26 июня подожгли микроавтобус военного. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

По данным правоохранительных органов, Volkswagen военного стоял во дворе, к нему подошли неизвестные и подожгли. В соцсетях опубликовали видео горящего авто.

Поджигателей ищут.

Несколькими днями ранее неизвестные подожгли три автомобиля военных на Украине. Машины сожгли в Киеве и Полтавской области.

До этого сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) во Львове силой затащили мужчину в машину, а затем попытались закрыть дверь, несмотря на то, что он выставил ноги. Действия сотрудников ТЦК вызвали крики возмущения среди окружающих.

Также в Одессе объявили в розыск автомобиль, который утром 20 июня «прокатил на капоте» сотрудников ТЦК. По словам очевидцев, водитель попытался уехать, когда его машину окружили военкомы.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.