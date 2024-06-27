Жителей Белгорода призвали спрятаться в укрытие на время ракетной опасности

В Белгороде объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал местных жителей найти укрытие и ждать сигнала «Отбой ракетной опасности».

Гладков рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток более 80 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали три человека. По его словам, три человека пострадали в Грайворонском и Шебекинском округах. Повреждены многоквартирный дом, семь частных домов, 12 автомобилей, магазин, два административных здания, объект связи и энергетический объект.

Над Белгородом сбили один беспилотник. Никто не пострадал. В Белгородском районе ВСУ атаковали поселки Малиновка и Октябрьский, села Стрелецкое, Чайки, Ясные Зори и хутор Валковский. Также над районом уничтожили три дрона. Был произведен обстрел района с помощью одного боеприпаса и одного БПЛА.

До этого в Курской области запустили сигнал ракетной опасности. МЧС России сообщало, что в акватории пляжей в Учкуевке и Любимовке неподалеку от Севастополя был найден неразорвавшийся кассетный боеприпас от ракеты ATACMS, запущенной Украиной 23 июня.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.