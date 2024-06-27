Кадыров отреагировал на заявление Эстонии об отправке войск на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой ответил на слова посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк, что Таллин готов обсудить отправку эстонских войск на Украину. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

По словам Кадырова, после заявления эстонского дипломата он в срочном порядке связался с командиром спецназа «Ахмат», заместителем начальника главного управления по военно-политической работе министерства обороны РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры.

Кадыров сыронизировал, что якобы поручил генералу перебросить в сторону эстонских войск двух российских раненых бойцов, передислоцироваться они должны были прямо «на больничных койках».

«Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов. Остальных бойцов российской армии тревожить не будем», — добавил чеченский лидер.

Соответствующее заявление Кольк сделала 19 июня. Она сказала, что вопрос отправки военного контингента на Украину не является красной линией для Эстонии.

«Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», — сказала Кольк.

Ранее в Эстонии заявили об отсутствии плана «Б» по Украине.