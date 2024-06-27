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ВСУ начали обстрел Белгородской области

МЧС: ВСУ обстреливают Шебекинский городской округ и Новую Таволжанку

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел Шебекинского городского округа и села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Ведется обстрел Шебекинский ГО, с. Новая Таволжанка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

Утром 27 июня в Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Вечером 26 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ совершили атаки на два села в Шебекинском городском округе.

В районе села Шамино БПЛА взорвался на парковке сельхозпредприятия, в результате чего два автомобиля полностью сгорели. В селе Новая Таволжанка после падения беспилотника была повреждена кровля хозяйственной постройки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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