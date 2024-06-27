Стала известна цель беспилотников ВСУ в Тверской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что первый раз завод был атакован около двух часов ночи 27 июня. По территории предприятия был нанесен удар тремя дронами.

Один из дронов упал на крышу цеха №4 и взорвался. Второй беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО), после чего также упал недалеко от цеха. Через несколько минут он взорвался.

По данным канала, третий дрон попытался атаковать территорию предприятия по производству легковоспламеняющихся жидкостей. В результате атаки был поврежден трубопровод и начался пожар.

Спустя два часа территорию завода атаковал еще один беспилотник. Он также упал в районе цеха №4.

Персонал предприятия был эвакуирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Рано утром 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области средства противовоздушной обороны сбили БПЛА, запущенный со стороны Украины.

В пресс-службе областного правительства обратили внимание, что на место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. В результате падения дрона никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее очевидцы сняли полет украинского беспилотника в небе над Тверской областью.