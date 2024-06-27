Очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе

Владелец кафе на пляже Учкуевка в Севастополе Александр, ставший очевидцем атаки ВСУ, рассказал РИА Новости хронологию событий в день удара по пляжу.

По словам Александра, ВСУ атаковали пляж в Севастополе 23 июня в 12:15 часов мск пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Ракеты были оснащены кассетными боевыми частями.

Очевидец рассказал, что примерно в полдень он вместе с сыном пришел открывать кафе. Как жители Севастополя, они привыкли к учениям, но в этот раз никаких оповещений не было.

«Люди спокойно лежали, когда в 12:15 послышались хлопки. Между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего секунд 45», — поделился Александр.

Он добавил, что в 12:30 часов мск уже приехали скорая, МЧС и ГАИ. В 13:15 часов мск эвакуация с пляжа была завершена.

До этого Александр также рассказал о странных ранах у пострадавших в результате атаки ВСУ.

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