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В Белгородской области объявили ракетную опасность

МЧС заявило об обстреле Шебекино в Белгородской области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В частности, украинские военные обстреливают город Шебекино. Местных жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили атаки на два села в Шебекинском городском округе. Он также добавил, что в селе Новая Таволжанка после падения беспилотника была повреждена кровля хозяйственной постройки.

До этого сообщалось, что в Белгороде и городе Шебекино отменили режим ракетной опасности. Несколькими часами ранее в МЧС сообщили, что села Репяховка и Колотиловка Краснояружского района Белгородской области находятся под обстрелом. До этого корреспондент ТАСС сообщал о звуках взрывов в самом Белгороде.

Также губернатор сообщил, что один человек пострадал при ударе беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе. У мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Он был госпитализирован.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгородской области
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