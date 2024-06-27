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Арестович назвал условие, при котором Запад введет войска на Украину

Арестович: в случае прорыва ВС РФ войска Запада встанут на правом берегу Днепра

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Global Look Press

Страны Запада могут ввести войска на Украину, если российской армии удастся прорвать украинскую оборону, считает бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«В случае, если войска противника прорвут нашу оборону и будут стремительно продвигаться — наши партнеры готовы ввести войска и встать по Днепру, чтобы не дать захватить всю Украину», — заявил Арестович.

По его словам, в этом случае Киев потеряет контроль над территориями на левом берегу Днепра. Арестович считает, что такой исход может стать возможным из-за политики действующих украинских властей. По мнению политика, выйти из сложившейся ситуации руководство страны сможет, только если перестанет лишать прав своих граждан.

О том, что некоторые западные страны собираются ввести войска на Украину в случае прорыва со стороны российской армии, в мае писала газета Spiegel. Речь идет о Польше и странах Прибалтики. Издание уточняет, что прибалтийские политики предупредили о таком сценарии развития событий Германию во время конференции Леннарта Мери в Таллине.

Ранее Шольц заявил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине.

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