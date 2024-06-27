Украинские дроны сбили в небе над Тверской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Тверской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

«В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе <…> дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе областного правительства обратили внимание, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. В результате падения БПЛА никто не пострадал.

Позже стало известно, что средства ПВО Минобороны РФ отразили еще одну атаку БПЛА над Тверской областью. Дрон удалось обнаружить и ликвидироватьоколо 04:00, 27 июня.

До этого российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил ПВО. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.