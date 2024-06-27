Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские дроны сбили в небе над Тверской областью

Над Тверской областью средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ

close
100%
РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Тверской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

«В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе <…> дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе областного правительства обратили внимание, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. В результате падения БПЛА никто не пострадал.

Позже стало известно, что средства ПВО Минобороны РФ отразили еще одну атаку БПЛА над Тверской областью. Дрон удалось обнаружить и ликвидироватьоколо 04:00, 27 июня.

До этого российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил ПВО. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами