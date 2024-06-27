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В США заявили, что смогут увеличить выпуск артиллерийских снарядов

Пентагон: США к концу лета смогут выпускать более 55 тыс. снарядов в месяц

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U.S. Marine Corps

В США к концу лета нынешнего года объем выпуска артиллерийских снарядов калибра 155 мм превысит 55 тыс. в месяц. Об этом заявил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, выступившего на конференции в Вашингтоне, посвященной вопросам поставок, конечной целью Пентагона по-прежнему является выпуск к концу 2025 года 100 тыс. снарядов. Буш отметил, что производство снарядов постоянно увеличивается и к концу лета этого года превысит 55 тыс. в месяц.

До этого независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр заявила, что американские избиратели выступают за прекращение поставок оружия США на Украину, электорат встревожен эскалацией напряженности в этой стране.

8 июня сообщалось, что США заключили контракт на производство поставляемых Украине бронетранспортеров.

Ранее сообщалось, что запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле.

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