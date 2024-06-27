На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, тревога по всей стране была объявлена с 2:46 мск.

До этого воздушную тревогу объявили в девяти регионах Украины. Сирены звучали в Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Также в красной зоне на карте тревог оказались Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская и Одесская области.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.