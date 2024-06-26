Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуситы сообщили о первом применении гиперзвуковой ракеты

Хуситы впервые использовали гиперзвуковую ракету против израильского судна Sarah

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» впервые использовали гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море. Об этом рассказал представитель мятежников Яхья Сариа, передает ТАСС.

По его словам, это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью.

24 июня журналист Владимир Хомяков прокомментировал участившиеся атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на корабли в Красном море.

В этот же день балкер под флагом Либерии был атакован хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море, в итоге судно получило повреждение средней степени.

До этого американский авианосец Dwight Eisenhower в субботу, 22 июня, покинул Красное море.

Ранее хуситы атаковали торговые суда в порту Хайфы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами