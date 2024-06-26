Хуситы сообщили о первом применении гиперзвуковой ракеты

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» впервые использовали гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море. Об этом рассказал представитель мятежников Яхья Сариа, передает ТАСС.

По его словам, это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью.

24 июня журналист Владимир Хомяков прокомментировал участившиеся атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на корабли в Красном море.

В этот же день балкер под флагом Либерии был атакован хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море, в итоге судно получило повреждение средней степени.

До этого американский авианосец Dwight Eisenhower в субботу, 22 июня, покинул Красное море.

Ранее хуситы атаковали торговые суда в порту Хайфы.