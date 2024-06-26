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В подполье сообщили об ударе ВС РФ по Харькову

Подпольщик Лебедев: в Харькове прогремели два мощных взрыва в районе авиазавода

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы РФ нанесли удар в район расположенного в Харькове авиазавода, прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Два мощных «прилета» по Харькову в районе авиазавода. Пострадал ли сам завод — выясняем», — написал подпольщик.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) расположили тяжелую артиллерию в черте города. Также Лебедев отметил, что с 26 июня на севере Харькова закрылись коммерческие офисы и отделения банков, откуда вывезены все наличные средства.

25 июня о взрывах в городе информировала мэрия Харькова. Руководитель военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что атаки были совершены с использованием авиационных бомб.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сказал, что более 90% жителей подконтрольных ВСУ городов и сел Харьковской области попадают в больницы с минно-взрывными травмами, которые они получают из-за подрывов на украинских минах.

Ранее в подполье сообщили об ударе ВС РФ по иностранным наемникам.

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