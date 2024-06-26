В Севастополе продолжают убирать последствия атаки ВСУ по пляжу с туристами

В Севастополе продолжается ликвидация последствий обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пляжа в Учкуевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора города, Михаила Развожаева.

«Работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе.

Также там уточнили, что в данный момент пляж в Учкуевке остается закрытым.

До этого врачи провели операции и стабилизировали всех четырех детей, раненных при обстреле Севастополя со стороны ВСУ.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее стало известно, сколько людей остается в больнице после обстрела ВСУ Севастополя.