В Швейцарии признали, что российский ВПК адаптировался к западным санкциям

Военно-промышленный комплекс России адаптировался к западным санкциям. Об этом сообщило правительство Швейцарии в ежегодном докладе по вопросам безопасности, передает ТАСС.

В докладе говорится, что Россия, имея необходимые финансовые средства, адаптировалась, а также создала структуры, которые позволяют ей приобретать товары, необходимые для ее военной промышленности.

Отмечается, что высокий спрос на стратегические средства производства в условиях значительного сокращения их доступности приводит к росту рентабельности, поэтому российские сети поставок привлекают множество новых игроков.

18 июня зампредседателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что государственный оборонный заказ исполняется в соответствии с планами, имеются шероховатости, однако в целом поставки осуществляются ритмично и по плану.

В конце мая президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса заявил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ). Среди приоритетных направлений ВПК глава государства перечислил беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.

Ранее политолог объяснил, почему экономический рост в РФ выше, чем у стран ЕС.